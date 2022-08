Troost in lijn met kerkelijk belijden

Bertus Huizing biedt woorden van troost in dagen van verdriet (ND. 09-08-2022). Dat is iets moois, maar ook iets moeilijks. Want in ‘gewone’ tijden kunnen wij christenen al niet met heel ons hart ‘Onze Vader’ tegen God zeggen, maar vooral niet in dagen van grote moeite en verdriet.

Maar onze God vindt het mooi als we in geloof ook dan ons hart bij Hem uitstorten. Ook al zijn we dan net als kleine kinderen die alleen met veel moeite ‘Onze Vader’ weten te brabbelen. Hij merkt daarin het geloof in Hem op, dat wij Hem ook in groot verdriet toch door Christus als onze Vader kennen, die van ons houdt.

De almachtige Vader van Jezus Christus is onze Vader! Toen Jezus opvoer ten hemel naar Zijn God en Vader deed Hij ons dat weten: Ik ga op naar Mijn en jullie Vader en naar Mijn en jullie God. In de troostwoorden die Huizing biedt mis ik dat deze woorden van Jezus stem krijgen.

Huizing biedt als troost dat God in Jezus laat zien niet zo’n sterke God te zijn, maar een mens is geworden die met ons meelijdt wanneer we..

