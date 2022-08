‘Israël moet al meer dan tien jaar de Gazastrook afgrenzen, als gevolg van Palestijnse terreur’

Op 8 augustus staat er in het Nederlands Dagblad over de Gazastrook: ‘(Egypte) is ook medeplichtig aan de totale isolatie van de Gazastrook door (...) de grens (...) tussen Egypte en de strook dicht te houden.’

Egypte medeplichtig noemen is insinuerend. Want wie is de andere partij die de grens dichthoudt? Israël. Israël is blijkbaar schuldig en dat is in mijn ogen een onzuivere beschuldiging.

En op 9 augustus staat er in de krant: ‘Na Hamas’ machtsovername in 2007 hebben Israël en Egypte het gebied afgesloten van de buitenwereld, waardoor de twee miljoen inwoners lijden onder hoge werkloosheid, een gebrek aan goede medische zorg en een tekort aan elektriciteit en schoon water.’ Ik vind dat insinuerend: dat de Palestijnen gevangen worden gehouden door Israël en ‘lijden onder hoge werkloosheid etc’.

Die afsluiting was niet vanwege de overname door Hamas, maar vanwege de bussen met Joden die in Jeruzalem werden opgeblazen. Ik heb de ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .