Machteloze of falende overheid?

Is er niet veel meer sprake van een falende overheid dan van een machteloze overheid (Nieuwsanalyse, ND 6 augustus)? Van falende opeenvolgende kabinetten, die problemen negeren, doorschuiven en creëren. Denk aan klimaat, milieu, biodiversiteit, energie, denk aan Groningen, de Belastingdienst, stikstof. Een minister die een puinhoop maakt van de belastingdienst, krijgt in een volgend kabinet vrolijk een nieuwe post - en laat ook daar een puinhoop achter. Dat is niet alleen Rutte aan te rekenen. Ook de kabinetten, de deelnemende politieke partijen, en deels de Kamer(s). En deels ook ons als stemgerechtigde burgers. Ik zie steeds meer een structureel falende overheid. Ja, dat leidt tot machteloosheid. Maar hopelijk ook tot radicale systeemwijzigingen. Want die zijn hard nodig. Als we dat hebben geleerd, is er nog enige hoop.