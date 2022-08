Zijn rigide arbeidsmarkten beter voor de productiviteit?

Een vakbond wordt soms gezien als schadelijk voor de economie, maar is juist nuttig voor innovatie. Beeld: een stakingsbijeenkomst van het vervoersbedrijf HTM (juni). (beeld anp / Ramon van Flymen)

Als de economie hapert, is flexibilisering van de arbeidsmarkt, snoeien in regels en meer marktwerking het recept van talrijke economen. Het Internationaal Monetair Fonds zweert erbij.

Ook de EU en de ECB roepen al jaren dat de Zuid-Europese landen hun economieën moeten hervormen, wat een eufemisme is voor soepeler ontslag, grotere differentiatie in de lonen, karige uitkeringen en meer prikkels om te gaan werken. Pas dan zullen de munten van de ‘zeurolanden’ weer in de pas lopen van die van de ‘neurostaten’.

Overal waar ingrijpende hervormingen van arbeidsmarkten plaatsvinden, verzwakt de productiviteitsgroei. In een heel aantal rijke OESO-landen is de productiviteitsgroei sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo laag als in de laatste 15..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .