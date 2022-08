Een burgerberaad kan de democratie versterken, maar verwacht geen wonderen

Burgerberaden, waarbij burgers meepraten en meedenken over complexe onderwerpen, kunnen de democratie versterken, maar lossen niet alle problemen op.

Aanhangers van De Coalitie Burgerberaad Klimaat en Milieu vroegen vorig jaar in Den Haag aandacht voor het belang van burgerinspraak bij het opstellen van maatregelen die de klimaatcrisis tegengaan. (beeld anp / Bart Maat)

Het verlagen van de maximumsnelheid of het terugbrengen van de veestapel. De één is blij dat er eindelijk iets tegen klimaatverandering wordt gedaan. Bij de ander stuiten dergelijke maatregelen op veel weerstand, met het boerenprotest als recentste voorbeeld. Hoe komen we uit deze patstelling?

Een veelgenoemde oplossing: burgers laten meepraten en meedenken. Deze optie ligt op tafel in de Nederlandse politiek. Concreet overweegt de Tweede Kamer een burgerberaad: een kleine groep gelote burgers die zich buigt over het klimaat- en energiebeleid en concrete adviezen formuleert.

De meningen hierover zijn sterk verdeeld. Voorstanders betogen dat burgerberaden het tij kunnen keren. Zo stelt Eva Rovers in haar recente boek Nu is het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .