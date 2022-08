Neem kerkpijn serieus: beschadig elkaar niet, want afwijzing vreet diep in iemands identiteit

In mijn praktijk hoor ik veel verhalen over kerkpijn. Kerkpijn gaat over afwijzing, veroordeling of misbruik door ouders, voorgangers of gemeenteleden onder verwijzing naar de Bijbel en God.

Deze afwijzing vreet diep in iemands identiteit. Kerkpijn kan grote gevolgen hebben: slachtoffers verlaten niet zelden de kerk. Ze worden dan ook in hun identiteit aangetast – veel van de verhalen die ik hoor hebben namelijk te maken met seksuele geaardheid, scheiding, racisme en morele kwesties als euthanasie.

Kerkpijn is niet aan een specifieke denominatie verbonden, maar komt veel voor in behoudende of evangelische gemeenten. In kerken waar men collectief hetzelfde (moet) denken wordt sneller geoordeeld over mensen die anders denken.

‘Bij ni..

