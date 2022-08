Ik heb een ander oranjegevoel

Piet Jelsma heeft een mooie hobby: hij verzamelt alles wat met oranje, met het koninklijk huis te maken heeft (ND, 30 juli). Ook ik heb een oranjegevoel. Maar dan denk ik niet aan ons Koninklijk Huis. Als ik aan oranje denk, gaan mijn gedachten terug naar de ‘Oranje’ van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Ze was een juweel van scheepsbouwkunde uit 1939, ja, een kathedraal van de zee. Ik had het voorrecht twee reizen met haar te mogen maken. Toen ik haar zag liggen aan de Javakade in Amsterdam was ik direct verliefd op haar. Op 9 mei 1963 vertrokken wij uit Amsterdam voor een reis rond de wereld. Iedere afvaart van een schip is indrukwekkend, maar de afvaart van de ‘Oranje’ zeker! Bij het vertrek had ik een volkomen vrij uitzicht dat een prachtig panorama opleverde naar alle kanten. Er daarna de lichte trilling, toen de hoofdmotoren werden gestart. Zij kwam tot leven. Driemaal dreunde de zware scheepshoorn. Echt majestueus, een schip van ruim 20.000 ton! Ik weet dat dat vandaag de dag met de veel grotere containerbakken klein is. De ‘Oranje’ was meer dan een transportmiddel, in haar oorspronkelijke staat een van de mooiste en sierlijkste schepen die onze wereldzeeën heeft bevaren. Een symbool uit een vervlogen tijdperk.