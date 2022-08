Dichte deur

De column van Annemarie van

Heijningen trof me (ND, 3 augustus). Ze stond hijgend voor een dichte kerkdeur. Het kan ook anders. Ik was verhuist van Baflo naar Elst. Na de plaatselijke kerkdienst in de nieuwe gemeente stapte ik, in een opwelling, op de trein naar Baflo. Te laat voor de kerkdienst!? De deur was op slot. Maar die werd door de koster met een brede zwaai opengedaan. ‘Kom erbij, ik heb een plaatsje voor je vrij.’ Door de camera had hij me gezien. En zo heb ik genoten van de gastvrijheid van God en zijn kerk.