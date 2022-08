‘De aanpak van pijnproblemen hoort maatwerk te zijn’, schrijft Paul Lieverse (ND, 5 augustus). Daar kan ik over meepraten. Als gevolg van een pancoasttumor, een vorm van longkanker, kreeg ik veel pijn in mijn schouder en arm. We kregen de pijn maar niet onder controle. De hoeveelheid pijnstillers nam steeds toe. Ik drong bij mijn behandelaar aan op een verwijzing naar het Pijncentrum van het UMC-Groningen.

Zo kwam ik in contact met een pijnspecialist, die mij vertelde over chordotomie. Hij heeft deze behandeling bij mij gedaan. De kanker zit er nog, maar door deze behandeling ben ik pijnvrij en gebruik ik geen pijnstillers meer. Pijn gaat als signaal naar de hersenen via een zenuwbaan in het ruggenmerg. Deze pijnbaan wordt bij een chordotomie in het ruggenmerg stukgemaakt door middel van een verhitte naald.

De behandeling chordotomie is niet erg bekend en wordt alleen toegepast bij palliatieve patiënten. Erg jammer en onterecht.

