Wees sober kerk in vakantietijd

Een organist met een psalmbriefje en een koster voor een glaasje water. En de dominee deed de rest. Zo zag het er aan het begin van mijn kerkcarrière ongeveer uit. Er was in de vakantieperiode dan ook geen tekort aan vrijwilligers en alle diensten gingen gewoon door. Soms met een voorleespreek en zelfs dat waren niet de minste diensten. Dit stelt de huidige praktijk enigszins onder kritiek. Menige dienst wordt met blijmoedigheid en betrokkenheid geserveerd door kinderwerkers, tienerleiders, aanbiddingsleiders, leadzangers, musici, ontvangstcommissies, geluidstechnici, beameraars en kinderoppassers. Een fantastisch team vrijwilligers dat er iedere zondag weer stáát! Afgezien van het feit dat vrijwilligheid nogal eens verward wordt met vrijblijvendheid, gaan al die mensen in ieder geval een keertje op een welverdiende vakantie. En, zo begrijp ik uit het ND van 4 augustus, dan staat de zaak stil en zijn er geen diensten. Jammer.