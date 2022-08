Boos op God?

Als mensen iets heel ergs overkomt, moet kennelijk altijd de vraag worden gesteld of ze dan ook boos worden op God. Zo ook in het aangrijpende interview met Mathilde Beverloo die haar man en kind verloor (ND, 30 juli). Ik begrijp die vraag niet. We geloven toch dat we door God zijn geliefd en waarom zouden we dan beducht zijn dat Hij ons vreselijke dingen aandoet?

‘Ik voelde dat God meehuilde’, wordt door haar op een volgende vraag gezegd. Ik geloof dat God in Jezus mens is geworden met menselijke emoties. Geen sterke God maar een God die meelijdt en mensen nabij wil zijn als ze dreigen ten onder te gaan.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .