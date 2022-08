Denk na over de consequenties van je woorden

De artikelen in het ND van 18, 25 en 29 juli over het Midden-Oostenconflict hebben mij verdrietig, gekwetst en boos gemaakt. Vooral Erik Ader maakt die gevoelens los. Hij legt de verantwoordelijkheid voor het conflict geheel bij Israël. Zijn ongenuanceerde houding zal vrede niet dichterbij brengen. Ik wil proberen duidelijk te maken dat woorden ertoe doen. De woorden van Ader leiden tot nog meer antisemitisme. Persoonlijk, en vele Joodse Nederlanders met mij, ondervind ik dit bijna dagelijks. Veel niet-Joodse medeburgers vinden dat ik (mede-)verantwoordelijk ben voor wat er in Israël gebeurt, want ik ben Joods, en dat ik me tegenover hen moet verantwoorden. Na ieder incident in Israël word ik onmiddellijk daarop aangesproken. Synagogen moeten extra beveiligd worden. Joodse organisaties ontvangen haatmails na incidenten in Israël. Joden worden uitgescholden op straat, antisemitische uitlatingen worden getolereerd en bijna normaal gevonden, want ‘dan had Israël maar niet ...’. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar niet iedere mening hoeft te worden geuit, zonder dat over de consequenties wordt nagedacht.