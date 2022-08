Hoe moet het personeelstekort worden opgelost?

Personeelstekort is overal: in het onderwijs, de zorg, de horeca, de kinderopvang. Deels komt dat door vergrijzing, deels door veel mensen die parttime werken. En juist nu wordt het verlofstelsel uitgebreid. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met een burnout nog steeds toe. Helpt het om meer te gaan werken, of raken we dan van de wal in de sloot?

Onzinbanen

Mark Nikamp, buschauffeur

Meer werken is niet voor iedereen de oplossing: sommigen gaan er dan financieel op achteruit. Door het complexe toeslagensysteem loont meer werken niet, en komen velen in de problemen met kinderopvang of mantelzorg. Er worden tegenwoordig veel opleidingen aangeboden waarvan ik twijfel of er überhaupt werk in die hoek te vinden is. In verschillende bedrijven en instellingen worden banen gecreëerd die niet noodzakelijk zijn. Ze bestaan er alleen voor om subsidie te kunnen krijgen of vanwege regelgeving. In mijn optiek zijn er veel te veel onzinbanen. Als de overheid of een bedrijf wil dat meer mensen meer gaan werken, dan moeten ze dat ook goed faciliteren. De vraag is of wij dat als samenleving wel moete..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .