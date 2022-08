Kerken, kijk niet zo naar de premier. Hoe breng je zelf ter sprake dat onze rituelen en tradities belangrijk zijn?

Je zou er als kerk best trots op kunnen zijn dat de hervormde Mark Rutte als langstzittende premier van Nederland christelijk is. Wat een zegen. Of je zegt: je merkt er niets van. Beide reacties zijn te kort door de bocht.

Het is te simpel om te verwachten dat een premier die niet in een christelijke partij zit, zijn politiek daar rechtstreeks door laat bepalen. Eerder zouden kerken zich zelf moeten afvragen hoe zij een kritische spiegel kunnen zijn, niet alleen voor premier Rutte maar voor alle politici die zich beroepen op een christelijke identiteit. In het geval van Rutte zijn daar genoeg aanknopingspunten voor. Kijken we naar twee belangrijke ingrediënten: rituelen en waarden. Rutte verschijnt bij tijd en wijle in kerken. Zo brandde hij bij het begin van de coronapandemie een kaars in de Haagse St Jacobskerk, een mooi ritueel. Hij wees erop dat ‘rituelen en tradities’ juist in crises belangrijk zijn. Wat waarden betreft noemde hij in zijn Protestantse..

