Laat de foto van deze driewieler goed tot je doordringen

Het is vandaag 77 jaar geleden dat de VS een atoombom wierp op Hiroshima. Het zwartgeblakerde fietsje van de driejarige Shinichi Tetsutani spreekt vermoedelijk meer tot de verbeelding dan duizend paddenstoelwolken.

Op zes augustus 1945 fietst Shinichi op zijn driewieler door de straat naast zijn huis in Hiroshima. Hij is op dat moment drie jaar en elf maanden oud. (beeld anp / Polaris Images)

Drie dagen na Hiroshima volgde een tweede bom op Nagasaki. Het zijn dagen om bij stil te staan, zeker nu de oorlog in Oekraïne duidelijk maakt dat de atoomdreiging nooit helemaal is verdwenen.

Bij de vernietiging van Hiroshima en Nagasaki kwamen tussen de 129.000 en 226.000 mensen om het leven. Dat zijn aantallen die het voorstellingsvermogen te boven gaan. Eén dode kun je je goed voorstellen, dat kan ons diep raken. Tien doden is aanzienlijk lastiger voorstelbaar, honderd doden is een anoniem getal en duizend doden een ver-van-ons-bed-show. Honderdduizend doden is volstrekt onvoorstelbaar.

We kennen allemaal de grote paddenstoelwolk. Velen kennen ook de luchtfoto’s van voor en na de bombardementen, of afbeeldingen van een stad in puin. Da..

