Oorlog en klimaatverandering leiden ook tot creativiteit«

Voor nieuws over het klimaat hoeft niemand naar Italië te reizen. De kranten staan vol berichten over de hete Nederlandse zomer met dreigende watertekorten, maar in Italië zijn de ontwikkelingen altijd iets dramatischer. Tijdens een recent bezoek aan Noord-Italië was er voor mij geen ontkomen aan: rivieren als de Po en de Arno stonden angstvallig laag. Nog belangrijker, de temperatuur was te hoog voor juni. De drukkende hitte arriveerde vroeger pas ergens in juli.