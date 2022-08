Homoseksualiteit heeft nergens in de belijdenis van de kerk enige rol gespeeld, stelt deze predikant

Als Maarten Klaassen en Rinie van Reenen stellen dat homoseksualiteit het belijden van de kerk raakt (ND, 1 augustus), slaan ze de plank mis. Homoseksualiteit heeft nergens in de belijdenis van de kerk enige rol gespeeld.

De regenboogvlag wappert op de Westertoren in Amsterdam in aanloop naar de Canal Pride 2018.Â

In de Drie Formulieren van Enigheid (Heidelberger Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels) kom je het woord homoseksualiteit niet tegen. Deze belijdenisgeschriften hebben ook geen beschrijving van het huwelijk gegeven, aan de hand waarvan je je positie ten opzichte van bijvoorbeeld het homohuwelijk kunt bepalen. Nergens staat ook maar één woord over het huwelijk, de plaats ervan, de inhoud, de reikwijdte.

In de Heidelberger Catechismus komt één keer een afleiding van het woord huwelijk voor, in vraag en antwoord 108, over het zevende gebod, waar staat ‘dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in den heiligen huwelijken sta..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .