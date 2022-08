Het bezoek van Pelosi is niet de oorzaak van de spanning

Hoe komt het dat de spanning over Taiwan tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China zo is opgelopen? Komt dat door het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan het eiland? Nou nee, dat bezoek is geen oorzaak, maar een effect van eerdere verschuivende machtsverhoudingen tussen drie supermachten, Amerika, China en Rusland. Om dat duidelijk te maken, ga ik eerst terug naar 1972, misschien wel de boeiendste periode uit mijn tijd als buitenlandjournalist.

In februari 1972 bogen de Amerikaanse president Nixon en de Chinese premier Tsjoe En-lai zich in Shanghai aan het einde van hun spectaculaire ontmoeting over het slotcommuniqué. De tekst ging uiteraard ook over Taiwan. In 1949 hadden de do..

