Boete voor een lege doos

In de maand waarin boeren met mest, hooi en asbest snelwegen blokkeren, de verkeersveiligheid in gevaar brengen en intimideren. In de maand dat de politie deze ‘actievoerders’ vriendelijk verzoekt dit niet meer te doen, met alle begrip voor hun standpunten. In de maand waarin blijkt dat de politie in 2021, door personeelsgebrek, 60.000 zaken niet in behandeling heeft kunnen nemen. Want alleen zaken waarvoor de politie goede aanknopingspunten ziet, worden nog in behandeling genomen.