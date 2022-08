Al eens in Israël geweest?

‘Israël, hoofdschuldige in conflict door compromisloze houding van zionisten’, staat boven het artikel van Erik Ader (ND 25 juli). Eigenlijk hoef ik al niet verder te lezen. Van tevoren weet ik al dat het ongenuanceerd is. Ik vraag me altijd af of de mensen met hun kritische standpunt over de Israëlische politiek wel eens in Israël zijn geweest en kennis hebben gemaakt met de veelkleurige bevolking aldaar. Hebben zij zich ook écht verdiept in het conflict? Niet alleen in de zeer ingewikkelde politieke situatie. Zijn er misschien ook mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de bewoners en hun leven (Joden en Arabieren) en daarover met hen in gesprek zijn gegaan? Je komt er dan namelijk achter dat je helemaal niet te maken hebt met compromisloze Joden zoals Ader schrijft, maar met een ruimhartig en hartelijk volk dat zelf ook kritisch oordeelt over hun politieke leiders. Dan hoor je ook dat er een Arabische partij in de Knesset vertegenwoordigd is en dat de verkeersborden drietalig zijn: Hebreeuws, Arabisch en Engels. Er is geen sprake van apartheid, zoals Ader beweert in zijn hard geformuleerde oordeel. De geschiedenis heeft geleerd dat Israël zich te allen tijde moet kunnen verdedigen en dat geldt nog steeds. Is er geen fysieke aanval door de omliggende volken dan wel door kritische opinieschrijvers wereldwijd. De meest kwetsende berichten worden in de media verspreid. Vaak komt Israël er het slechtst van af en de vraag is waarom en of dat wel juist is. We zouden ons als Nederlanders misschien eens wat meer luisterend op kunnen stellen in plaats van veroordelend. Dat betekent niet dat we kritiekloos alles maar moeten goedkeuren wat Israël doet. Een artikel zoals dat van Ader draagt niet bij aan verbinding, maar zet eerder mensen tegen elkaar op.