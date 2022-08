1 In zijn boek The Congregation in a Secular Age constateert de Amerikaanse theoloog Andrew Root dat veel kerkelijke gemeenten depressief zijn en dan niet alleen gemeenten die met krimp te maken hebben, maar ook gemeenten met een uitgebreid programma van activiteiten.

2 Een gemeente wordt depressief door een vicieuze cirkel van veranderingsdruk en vermoeidheid. De leiding wil een uitgebreid programma om in te spelen op de veranderingen in de samenleving. De gemeente zelf mist daar echter de energie voor, waardoor de gemeente de aansluiting met de tijd weer mist en er een nog uitgebreider programma nodig is.

3 ..

