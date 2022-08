Volgens oud-diplomaat Erik Ader ontstond anti-Joodse sentiment in Irak pas ‘door het onrecht dat de zionistische beweging de Palestijnen aandeed’ ( ND 25 juli ). Maar het ontstond honderden jaren eerder.

De oorsprong van deze gele ster ligt niet bij de nazi’s, maar in Bagdad ergens in de middeleeuwen. (beeld anp / Koen Suyk)

Dit is het verhaal van vier generaties. Vier generaties Joden die Erik Ader waarschijnlijk zionisten zou noemen. Het zijn volgens Ader de zionisten die vanwege hun compromisloze houding er de oorzaak van zijn dat Israël de hoofdschuldige is in een conflict dat hij aanduidt als het Israëlisch-Palestijns conflict (ND, 25 juli). Veel heeft Ader er niet van begrepen.

kleinkinderen

Mijn schoonvader is een Palestijn. Hij is in 1938 in Jeruzalem geboren, tien jaar voordat de staat Israël werd uitgeroepen in een tijd dat de plek waar hij ter wereld kwam nog Brits mandaatgebied Palestina heette. Zijn ouders waren Duitse staatsburgers met Joodse wortels die door de anti-joodse maatregelen gedwongen hun geboorteland moesten ontvluchten

Ader zegt dat d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .