Het Nederlandse klimaatbeleid is een lappendeken van duurzame maatregelen die elkaar vaak in de weg zitten of helaas verkeerd uitpakken.

Het grootste drijvende zonnepaneel in Duitsland: op de Silbersee, een meer in Haltern. (beeld Epa)

Een gezin dat in staat was om met gemeentesubsidie te investeren in zonnepanelen, houdt geld over op de maandelijkse post energielasten. Wordt daarna de auto de deur uit gedaan om nog duurzamer te gaan leven? Dat zou mooi zijn, maar de kans is groter dat wordt besloten van het extra geld iets leuks te doen (een vliegvakantie, een bootje). De duurzame bedoelingen waren goed, de duurzame effecten vallen tegen.

En zo is het ook met het Nederlandse klimaatbeleid: het is een lappendeken van maatregelen die elkaar soms lelijk in de weg zitten. Zo worden in de klimaatnota’s zowel technologiesubsidies als CO2-heffing voor de industrie, energiebesparingsverplichtingen en de sluiting van kolencentrales genoemd. Maar een garantie dat hiermee de beoo..

