Westerse decadentie

Poetin heeft gelijk: wij in het Westen zijn door en door decadent. Niet vanwege onze ideeën over vrijheid, democratie en leefstijl. Maar vanwege het niet willen brengen van echte offers voor onze principes. Europa is doodnerveus nu Gazprom de kraan weer knijpt. We laten Churchills bloed, zweet en tranen aan de Oekraïners over. We vinden de beelden van totale verwoesting in het oosten en zuidoosten van Oekraïne steeds gewoner. We verkopen dagelijks onze ziel aan de duivel. Voor onbepaalde tijd. We zéggen wel dat we van het Russische gas af gaan en geen olie meer afnemen, maar de realiteit is anders. Er gaan meer euro’s naar het oosten dan ooit, dus gaan we volop door met het financieren van Poetins flagrante schendingen van het internationale recht inclusief oorlogsmisdaden. Wanneer Europa wél bereid is om voor staatsrechtelijke principes echte offers te brengen, lees: een recessie, overwinnen we onze decadentie om onze ziel te behouden. We hebben meer dan ooit de mogelijkheden om in solidariteit de pijn van zo’n recessie eerlijk te verdelen, over de verschillende landen, maatschappelijke sectoren en de bevolkingsgroepen. Het staat als een paal boven water dat we er vervolgens sterker uit komen, economisch maar vooral moreel. Dus: stoppen met die handel en dícht met die gaskraan; geen stuiver naar Poetinland.