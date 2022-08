Op Adem in Amen

Amen is zo gelovig niet (ND 16 juli). Ruw word ik uit mijn zaterdagochtendroes gewekt. En dat vijftien dagen nadat wij het koopcontract hebben ondertekend van onze woonboerderij in Amen. Om het erin te wrijven is de subtitel: Het Drentse dorpje heeft geen kerk of kerkhof. Wel een café. Alsof wij dat niet hadden geconstateerd tijdens onze oriëntatie op de leefomgeving van ons aanstaande stulpje. Terwijl wij in ons leven toch echt beduidend meer tijd in de kerk dan in de kroeg hebben doorgebracht, en zelfs de geplengde tranen op menig begraafplaats het in centiliters winnen van het genuttigde gerstenat, was dit door het ND geconstateerde feit voor ons geen belemmering voor ons enthousiasme voor Amen. Wellicht dat de zo appellerende en zeker stellende plaatsnaam, met ons huis ook nog eens aan een straat met de naam Amen, onze ogen sloten voor de wereldse werkelijkheid van kerkenloos zijn.