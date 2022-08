Boodschappen doen tijdens je vakantie is ideaal moment om je talenkennis te verrijken

Nederlandse vakantiegangers zwermen in deze weken uit over Europa. Zodra de Nederlandse grens is gepasseerd, begint het grote avontuur van de ontmoeting met andere culturen. Tot het hart van de andere cultuur behoort de taal. De confrontatie met de vreemde taal begint al meteen met informatieborden aan de grens. Kinderen zullen van hun ouders verwachten dat zij de weg weten in de merkwaardige taal die voor de kinderen vreemd en ontoegankelijk klinkt.

Erdnussbutter

Wat als een belemmering en als hinderlijke complicatie van het reizen door Europa wordt ervaren, kan echter bij een positieve benadering een stimulerende, interessante uitdaging zijn. Op grond van mooie ervari..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .