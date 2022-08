Ja, homoseksualiteit is een belijdeniskwestie

Heel wat mensen hebben de indringende vraag: mag ik mijn homoseksuele gevoelens ruimte geven of niet? Heel wat kerken staan voor iets vergelijkbaars: staat of valt de kerk met haar visie daarop, of niet? Theoloog Dolf te Velde meent van niet (ND, 14 juli). De Noord-Amerikaanse Christian Reformed Church (CRC) aan de ene kant en de protestantse emeritus predikant Sieb Lanser (ND, 19 juli) aan de andere kant menen juist van wel. Terwijl de CRC stelde dat acceptatie van homoseksuele relaties tegen de belijdenis van de kerk in gaat, zegt Lanser juist dat de kerk belijdend moet opkomen voor acceptatie. Die stellingname prikkelde ons tot reactie.

Eerst iets over het betoog van Lanser. Voor nu beperken we ons tot drie punten. (1) Hij gebruikt de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .