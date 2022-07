De landbouwsector veranderen? Heb oog voor de bijzondere cultuur en structuur

Koning Willem-Alexander bezocht juli 2020 een familie- en loonwerkbedrijf in Abbenbroek. (beeld anp / Royal Images Pieter Stam de Jonge)

De Rotterdamse hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans pleit in een recent opinieartikel in het Financieele Dagblad voor de actieve inzet van gerespecteerde bestuurders en ervaren topmanagers om de noodzakelijke transitie van de agrarische sector aan te jagen en te versnellen.

Zonder maar een korreltje te willen afdoen aan de voortreffelijkheden van degenen die hij daarvoor in aanmerking vindt komen, wil ik op een aantal feiten en ontwikkelingen wijzen die verklaren waarom de transitie die beoogd wordt, aanzienlijk lastiger is te realiseren dan (wellicht) in andere sectoren. Dat heeft te maken met twee hoofdelementen die de sector karakteriseren, namelijk de structuur ervan en de cultuur.

Wat betreft die typerende, bepalende struc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .