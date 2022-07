Bijbelse verhaal over Toren van Babel is logisch van opzet

In het artikel over de expositie over de toren van Babel lees ik: ‘De schrijver van het boek De binnenplaats van Babel. Het raadsel van de spraakverwarring kan het publiek veel helderheid geven’ (ND, 27 juli). Daar heb ik mij nogal over verbaasd. Ik denk eerder dat dit verhaal het publiek verwarring kan geven.

Immers, geoloog Salomon Kroonenberg draait het verhaal helemaal om. Dus wat moet je nu geloven? Het bijbelse verhaal of de interpretaties van Kroonenberg? Genesis 11 begint met te zeggen dat de aarde nu één van taal was. Ook in vers 6 lees ik dat God, toen Hij neergedaald was om de stad en de toren te bezien, zei: ‘Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal.’ Dat was dus de uitgangssituatie.

Vervolgens zorgt God voor een spraakverwarring waardoor de mensen zich verspreiden over de aarde. Kroonenberg vraagt zich af: ‘In welke taal zei God eigenlijk dat de mensen zich moesten verspreiden?’ Maar God zegt helemaal niet dat ze zich moesten verspreiden, Hij zorgt ervoor dat ze zich verspreiden doordat ze elkaar niet meer konden verstaan...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .