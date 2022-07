Niet opleggen

De protestantse emeritus predikant Sieb Lanser schrijft in reactie op de analyse van theoloog Dolf te Velde over de besluitvorming in de Christian Reformed Church (CRC): ‘Homoseksualiteit moet voor de kerk een zaak van belijden worden. Het afwijzen van homoseksuele relaties zet namelijk de kern van kerk-zijn op het spel’ (Nederlands Dagblad, 20 juli).

Je zou dit voortschrijdend inzicht kunnen noemen, maar feit is dat mensen hier verdeeld over zijn.

Eigen inzichten presenteren is prima, maar ‘de’ kerk, ‘de’ gemeente bestaat niet. Namens een verdeelde gemeenschap een standpunt opleggen, dat werkt natuurlijk niet.

