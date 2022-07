Maak van oorlog in Oekraïne geen (christelijke) cultuuroorlog

Het is zorgwekkend als conservatieven zich gevoelig tonen voor pro-Kremlinretoriek. De oorlog in Oekraïne is een geopolitiek conflict. Het christendom kan niet met militair geweld bevorderd worden.

Oekraïne heeft onmiskenbaar de gunfactor en Russische agressie wordt scherp veroordeeld in de publieke opinie. Onderzoek van Instituut Clingendael uit februari van dit jaar leert dat een meerderheid in ons land afwijzend staat tegenover het idee van een Russische invloedssfeer. Een relatief groot aandeel van de JA21-, BBB- en SGP-achterban kan echter begrip opbrengen voor de wens van Rusland om landen als Oekraïne en Belarus in zijn invloedssfeer te houden, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Verder staan deze achterbannen bovengemiddeld positief tegenover de zogenaamde ‘traditioneel-conservatieve’ binnenlandse agenda van het Kremlin.