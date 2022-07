Maak van de oorlog in Oekraïne geen (christelijke) cultuuroorlog

Het is zorgwekkend als conservatieven zich gevoelig tonen voor pro-Kremlinretoriek. Maak van een geopolitiek conflict geen cultuuroorlog, waarschuwen Wouter Jan de Graaf en Maarten van Nieuw Amerongen.

De resten van een flatgebouw in Kharkiv, Oekraïne, geraakt door een bombardement op woensdag 27 juli. (beeld afp / Genya Savilov)

Oekraïne heeft onmiskenbaar de gunfactor en Russische agressie wordt scherp veroordeeld in de publieke opinie. Onderzoek van Instituut Clingendael uit februari van dit jaar leert dat een meerderheid in ons land afwijzend staat tegenover het idee van een Russische invloedssfeer. Een relatief groot aandeel van de JA21-, BBB- en SGP-achterban kan echter begrip opbrengen voor de wens van Rusland om landen als Oekraïne en Belarus in zijn invloedssfeer te houden, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Verder staan deze achterbannen bovengemiddeld positief tegenover de zogenaamde ‘traditioneel-conservatieve’ binnenlandse agenda van het Kremlin.

De populaire conservatieve denker Jordan Peterson spreekt waarderend over de Russische Orthodoxie en wijst er..

