Ik mis de milde humor van Remco Campert

Het is hartje zomer, de zon drukt op de huizen en ik mis wat je zou kunnen noemen luchtigheid. Want warm of niet, de hitte drukt Hollands ontevreden stemming niet.

Schiphol vraagt om vliegen, boeren smeden ploegzwaarden om tot wapens en onder een hemel vol stikstof schreeuwt midden tussen de brandnetels het woningtekort. En juist gezien dat laatste mis ik de milde humor van de kortgeleden overleden Remco Campert.

Wat veel lezers niet weten is dat hij behalve schrijven en dichten ook geweldig tekenen kon. In zijn bundel Leve het welwezen (2015) heeft Remco’s vriend Kees van Kooten eens een cartoon van hem geplaatst. Het is een licht absurde maar daarom ook zo grappige cartoon van een man in een laboratorium die een oplossing zoekt voor het … woningtekort.

Van Kooten voegde er in het colofon achterin zijn boek het volgende aan toe: ‘Bij het kijken van Camperts cartoon zult u wellicht zuchte..

