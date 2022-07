In huidige asielcrisis is gedwongen opvang optie

Van een welvarend land mag verwacht worden dat het in staat is om de opvang van asielzoekers op waardige wijze te regelen.

Asielopvang zou binnenkort zomaar eens op cruiseschepen kunnen plaatsvinden. Deze bizarre aankondiging van staatssecretaris Eric Van der Burg (Justitie en Veiligheid) tekent hoezeer de asielketen is vastgelopen. De doorstroomsnelheid in het aanmeldcentrum ligt laag doordat er te weinig opvangplekken zijn, de IND kampt met personeelstekorten en er is een woningtekort voor statushouders. Daarnaast heeft de regering in het huidige juridische kader slechts beperkte bevoegdheden en kunnen gemeenten zich desgewenst praktisch aan asielopvang onttrekken. Door deze combinatie ontstaat een tekort aan opvangplekken.

Er is een patstelling ontstaan tussen gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De staatssecretaris kan geen effectie..

