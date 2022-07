Doe de kraan dicht tijdens handen wassen

Als niet snel gewerkt gaat worden aan een oplossing voor watertekorten, stevenen we af op een ramp, zegt hoogleraar Piet Verdonschot (Nederlands Dagblad, 22 juli). De grondwaterstand daalt te ver, dijken vertonen scheuren en woningen lopen schade door indroging. Ik vraag me al heel lang af waarom water niet duurder is. Geld wordt toch vaak gebruikt om gedragsverandering te bewerkstelligen? In coronatijd viel me op dat er filmpjes te zien waren waarin werd uitgelegd hoe je je handen goed moest wassen. Daarbij stond de kraan steeds aan. Toen ik ons drinkwaterbedrijf daarop attendeerde, hadden ze geen interesse. Het klinkt misschien gek, handen wassen met de kraan dicht, maar het is net als met douchen: nat maken, kraan dicht, inze..

