Na honderd jaar is het hoog tijd dat de SGP vrouwenparticipatie gaat bevorderen

De SGP zit honderd jaar in de Tweede Kamer. Een goed moment om er voor te zorgen dat vrouwen écht kunnen participeren binnen de SGP, ook op bestuurlijk niveau, schrijven Gonda van den Heuvel en Esther Grisnich.

De SGP zit vandaag honderd jaar in de Tweede Kamer. Een prachtige mijlpaal en een goed moment om de balans op te maken. Onze eigen historie met de SGP gaat slechts zo’n tien jaar terug en speelde zich grotendeels bij de eurofractie af. Wij staan volledig achter het programma van de partij. Recent merkte iemand op: ‘Iedereen zegt steeds hetzelfde: de SGP is stabiel en betrouwbaar’.

Waarschijnlijk bestaat de SGP om die reden al honderd jaar. Toch is er één onderwerp dat de partij als een irriterende splinter blijft achtervolgen: het vrouwenstandpunt. Met Sapientia geven we stem aan de SGP’ers die vrouwenparticipatie binnen de partij willen bevorderen. Het ‘vrouwenstandpunt’ wordt tot nu toe in stand gehouden door een vocale ..

