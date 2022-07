De houding van Rusland houdt grote delen van de wereld bezig, of het nu gaat om graan, gas of de emigratie van Joden.

‘Het is wrang dat de EU de energieafhankelijkheid van het autocratisch geregeerde Rusland inruilt voor die van landen als Azerbeidzjan en Qatar die ook niet bepaald te boek staan als model-democratieën. (...) De EU en de VS zien de strijd in Oekraïne als een conflict tussen democratieën en autocratieën. Het is om die reden zuur dat het Westen gedwongen is zich tot autocratische regimes te wenden om de democratie te verdedigen. Een ideologische verdeling van de wereld in twee kampen werkt dus niet. Erger nog, het schaadt de geloofwaardigheid van het moralistische Europa en Amerika.’

‘Het Russische ministerie van Justitie heeft bij de rechter in Moskou een verzoek tot opheffing van de Russische tak van het Joods Agentschap ingediend. Dat ka..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .