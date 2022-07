Eén-staat-oplossing

Erik Ader breekt de staf over de nuance die Aad Kamsteeg zoekt in diens column van 18 juli (ND, 25 juli). Aders eenvoudige stelling luidt dat Israël ‘hoofdschuldige’ is. Daartegenover zullen anderen dan ongetwijfeld weer ‘de Palestijnen’ respectievelijk ‘de Arabische wereld’ in die positie willen plaatsen. Zo komt niemand verder.

De column van Kamsteeg hoeft helemaal niet te leiden tot een patstelling van het type ‘waar twee kijven hebben twee schuld’. De enige stap voorwaarts is eindelijk eens beiderzijds op te houden over die schuld van dik zeventig jaar geleden. Waar twee vechten moeten twee samen een uitweg vinden. Die uitweg is zeker niet dat de een wint en de ander verliest.

Ik denk dat het tijd wordt serieus werk te maken van een één-staat-oplossing, waarin Joden Jood kunnen zijn en Palestijnen Palestijn, en vooral waarin beiden het land opbouwen. Dat moet kunnen, want voor wie geloven is niets onmogelijk.

En het is een oplossing die aan beide zijden al levend is, bijvoorbeeld bij Hand in Hand-scholen in Israël of bij het jeugdwerk van Musalaha op de Westban..

