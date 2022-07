Jezus’ schrééf in het zand, met een reden

De Edese socioloog Wim Dekker pleit in zijn column over ‘sjoemelen’ ervoor om in een situatie van verstikkende regels op een juist moment een ‘oogje dicht te knijpen’ (Nederlands Dagblad, 23 juli).

Hij verwijst in dit verband naar Jezus die zijn aandacht op de grond richt en wat rommelt in het zand om een zondaar ermee te laten wegkomen. Dat is duidelijk een verwijzing naar het bijbelgedeelte in Johannes 8 vers 6-8.

De Schriftgeleerden en farizeeën willen Jezus aanklagen voor overtreding van de wet van Mozes door Hem te confronteren met een op overspel betrapte vrouw. Jezus’ reactie? Hij bukt zich en schrijft tot tweemaal toe met zijn vinger in de aarde. Waarna de beschuldigers in volgorde weggaan.

Met zijn formulering doet Dekker zacht gesproken geen recht aan het profetische en scherpe optreden van Jezus naar hen die de Tenach als geen ander kenden. Jezus citeert uit Jeremia 17 vers 13: Wie afwijken zullen in de aarde geschreven wo..

