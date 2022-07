Spaarder mag weer hopen op klein beetje rente

Worden spaarders benadeeld nu de hypotheekrente veel hoger ligt dan de spaarrente? Niet per definitie.

De hypotheekrente is al verdubbeld. Maar de spaarrente is nog niks: 0,01 procent voor kleine spaarders en zelfs een half procent negatief voor grote spaarders. Zelfs de goede doelen krijgen klappen, zo meldde de NOS vorige week bijna alarmerend. Wie heeft er zin nog een duit in een collectebus te gooien als er iets aan de strijkstok van de bank blijft hangen?

Het lijkt erop dat de banken mooie sier maken. Ze hongeren het spaarvarken uit, maar kunnen daarmee wel hypotheken verstrekken met een rente van inmiddels gemiddeld 3,3 procent. Dat levert ze een vette marge op. Veel spaarders voelen zich bedonderd.

Maar dat betekent nog niet dat ze ook worden bedonderd. Er is nu eenmaal een onderscheid tussen wat de kapitaalmarktrente en wat de geldm..

