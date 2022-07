Op het portret bij het artikel over Bernardus Smytegelt (ND, bijlage Zondag en bij de aankondiging ervan op de voorpagina, 23 juli) staat niet Smytegelt maar predikant-schrijver Jacobus Koelman. Van Smytegelt is geen portret overgeleverd.

Bij het artikel ‘Jonge migranten

lopen groter verdrinkingsrisico’ (ND, 25 juli) staat een verkeerde auteur vermeld. Aliene Boele schreef het.

