De toestand van onze planeet drukt steeds zwaarder op mijn ziel

Het gaat niet goed met onze planeet. Dat weten we al lang. Maar nu beginnen we het te merken. Sam Janse heeft een draaiboek klaarliggen: autorijden alleen nog met toestemming van de burgemeester.

De schoorsteen staat nog overeind van een huis dat verwoest is door een bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk. (beeld afp / Philippe Lopez)

Ik moet zeggen dat de toestand van onze planeet mij steeds zwaarder op de ziel komt te liggen. Ik ben er al decennia lang mee bezig, maar het is nu anders. Niet meer dat ik er af en toe aan denk, maar, als in een rouwproces is de zwaarte constant aanwezig, soms meer op de voorgrond, soms meer op de achtergrond.

Toch ook weer anders, want in een rouwproces kan de berusting van het kerkhof groeien, maar hier heerst de onrust van de naderende catastrofe. Een collega vertelde me pas dat veel jonge stellen geen gezin durven stichten in deze tijd. Ik geloof dat ik het begrijp.

De berichten zijn er ook naar. Columnist Ephimenco van Trouw beschrijft vanuit Toscane een apocalyptisch scenario: hoe een groen landschap verwoes..

