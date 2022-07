Liberalen laten niet iedereen vrij

Gert-Jan Segers, de fractievoorzitter van de Christenuniefractie in de Tweede Kamer, schreef in zijn column (19 juli): ‘Liberalen laten iedereen graag vrij, totdat overtuigingen buiten de oevers van de liberale stroming treden.’ Dat geldt ook voor de gemeentepolitiek. De overheid, en ook de neutrale overheid, hoort

neutraal te zijn. Maar verschillende gemeentes ondermijnen die neutraliteit en gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld door kerkgang en de daarbij behorende zondagsrust op liberale gronden niet te respecteren. Juist omwille van een groot respect voor ieders levensbeschouwing is gewetens- en keuzevrijheid erg belangrijk. Maar sommige politieke vertalingen van liberalisme hebben weinig ruimte voor nuance of vrijheid van mening.