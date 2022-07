Hoe zorgen we dat Nederland beter met hitte om kan gaan?

Hoge temperaturen in de zomer zijn door klimaatverandering eerder regel dan uitzondering. Hittegolven zullen steeds vaker voorkomen. Hoe stellen we ons op deze veranderende realiteit in?

Rolluiken

Mark Nikamp, buschauffeur

Voor twee dagen hitte hebben we ons veel te druk gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat er iets moet gebeuren, ons klimaat verandert. Onze huizen en gebouwen zijn niet gebouwd op zulke temperaturen, daar ligt een opdracht voor de bouwsector. Ik werk in het openbaar vervoer en al onze bussen hebben airco’s. Als je ze goed instelt, werken ze perfect.

Thuis heb ik zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde rolluiken, die aan de achterzijde (zuidkant) doen nu goed hun werk, het is heerlijk koel in de woonkamer. In onze tuinen kunnen we denk ik niet veel veranderen, maar in onze straten zouden meer bomen kunnen staan.

Meer groen

Henriëtte de Jong, apothekersassistent

De stenenmaffia is er de laatste ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .