Israël hoofdschuldige in conflict door compromisloze houding van zionisten

In het Israëlisch-Palestijns conflict is het niet moeilijk de hoofdschuldige aan te wijzen. Israëlische zionisten begaan misdrijven tegen de menselijkheid.

Vuur boven Gaza-stad na een luchtaanval door Israël eerder deze maand. 'Over de levensomstandigheden van de Palestijnen in de bezette gebieden en in Israël zelf zijn er de afgelopen tijd belastende rapporten verschenen.

Het zoeken van de nuance is prijzenswaardig, maar in de column van Aad Kamsteeg, van 18 juli, over het Israëlisch-Palestijns conflict, leidt dat al te makkelijk tot de conclusie ‘waar twee kijven, hebben twee schuld’, terwijl de hoofdschuldige voor het ontstaan en voortduren ervan zonder veel moeite geïdentificeerd kan worden.

Het zionisme als drijvende kracht achter de stichting van een eigen staat voor het Joodse volk in Palestina was een reactie op het opkomend antisemitisme in met name Oost-Europa en een kind van zijn tijd: nationalistisch, kolonialistisch, seculier. In die tijdgeest werd het ook acceptabel geacht andermans land in bezit te nemen.

De geestelijke en politieke vaderen van het zionisme – Theodor Herzl, David Ben-Goe..

