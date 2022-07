Schaf de uitzonderingsregel voor Nederlandse boeren rond stikstof niet zomaar af

Het artikel ‘Nederlandse boeren overtreden mestregels’ (ND, 13 juli) schetst een onvolledig beeld van de werkelijkheid. Het artikel gaat erover dat Nederland de Europese nitraatnorm over het gebruik van stikstof in de landbouw overtreedt. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, is er in de EU de gebruikersregel dat per hectare niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest op grasland mag worden uitgereden. Nederland had hiervoor jarenlang een uitzondering (de zogeheten derogatie) en mocht 230-250 kilo per hectare uitrijden.

Deze regeling is afgelopen, maar er wordt nog onderhandeld over een verlenging. Dat de nitraatnorm nu overschreden is, komt echter niet doordat boeren de regels overtreden hebben in het verleden. Ook voor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .