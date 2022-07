Bouw dementievriendelijke woningen: ‘Het is volksziekte nummer één’

Dementie is in 2040 de belangrijkste ziekte waaraan mensen overlijden. Daarom moeten snel dementievriendelijke woningen gebouwd worden.

Er is een gat ontstaan tussen ‘wonen thuis’ en ‘zorg in een verpleeghuis’ doordat er geen verzorgingshuizen meer zijn. Er is geen alternatieve woonvorm voor mensen met dementie die thuis willen blijven wonen.

Het is goed dat minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport de komende jaren veel seniorenwoningen wil laten bouwen, maar in de bouwplannen ontbreekt aandacht voor mensen met dementie. Omdat nu al een op drie kwetsbare ouderen dementie heeft en een op de vijf mensen het krijgt, roepen wij de minister op geld vrij te maken om dementievriendelijk te gaan bouwen.

Keer op keer blijkt het nodig volksziekte nummer 1 onder de aandacht te brengen. Dementie is in 2040 de belangrijkste ziekte waaraan mensen overlijden. Minister Helder benoemde recent de grote uitdaging voor de ouderenzorg in Nederland: het bouwen van genoeg seniorenwoningen, zo’n 300.000 de komende tien jaar. Maar een seniorenwoning is niet hetzelfde als een dementievriendel..

