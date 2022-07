Steek allemaal de vlag uit met groene wimpel voor de schepping

Nu ik de betekenis van de omgekeerde vlag ken, spreekt het wel aan. Ik begrijp dat het een noodsignaal is. En een noodsignaal zou ik wel willen afgeven over Gods schepping, onze natuur! De schepping is één groot boek, daar zouden we al voldoende aan moeten hebben om in Hem te geloven, Hem te eren. Wat zou het mooi zijn als wij christenen ons eens wat drukker zouden maken over al die aantastingen in dat grote boek en dat wij ons wat minder druk maken over ons welvarend leventje. Helaas, dat doen we niet echt!