Bij de buren van de kerk aanbellen - het werd een verrijkende ervaring

We wilden het al een tijdje: de bewoners rondom de kerk opzoeken om te horen hoe het is om tegenover de kerk te wonen. Lopende gemeentezaken, een beetje schroom, alsook een geschikte datum vinden, zorgden ervoor dat we het uitstelden. Uiteindelijk kwam het er toch van en bleek het tot mijn grote verbazing mogelijk om in veertig minuten een aanmerkelijk spectrum van kerk-zijn op een positieve manier voorbij te zien komen.

Voor we ons opdeelden, kwamen we nog even bij elkaar in het kerkgebouw. We bespraken kort hoe we zouden reageren als iemand bijvoorbeeld zou zeggen dat de kerkklokken een grote bron van irritatie zijn. Mijn verwachting was dat dit zeker voorbij zou komen aangezien een gemeentelid, die op redelijke afstand van de kerk woont, daar al over had geklaagd. Als je een gesprek aangaat, moet je, indien mogelijk, ook iets met datgene wat besproken is doen, lijkt me.

Daarna gingen we op pad. Na vijf keer onsuccesvol aanbellen bij verschillende deuren zakte de moed me in de schoenen. Zie je wel, niemand zit hierop te wachten. Bij de zesde deur deed iemand open. Na het voorstellen, vroeg ik hoe het is om tegenover de kerk te wo..

