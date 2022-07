Wanneer gaat het boerenprotest voor christenen een grens over?

Boeren bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Het zal niemand ontgaan zijn: boeren protesten massaal tegen de stikstofplannen van het kabinet. De meeste blokkades zijn voorbij, maar op het platteland zie je nog steeds massaal de blauw-wit-rode vlag hangen. De frustratie zit diep en dat leidt tot allerlei vormen van actie. Het wordt nog een hete herfst, hoor je her en der roepen. Gelukkig mag je in een democratie als Nederland luid en duidelijk je ongenoegen laten merken. Maar wanneer gaan de boerenprotesten de grens over? Vanuit christelijk, (kerk)historisch perspectief een paar voorbeelden en gedachten.

christelijke vrijheid

Het eerste voorbeeld betreft reformator Maarten Luther en de Boerenoorlog. In 1517 s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .